Calciomercato Sudtirol il difensore Jonas Heinz passa in Serie C

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 18 luglio 2024) Ufficialità in casa: il club ha definito la cessione inC di. “L’FC Südtirol comunica di aver ceduto a titolo definitivo alla società Casertana Football Club i diritti alle prestazioni sportive del calciatore, 21enne,rientrato dall’esperienza a titolo temporaneo alla Fermana, inC, a cui era approdato nello scorso mese di gennaio dopo la prima parte di stagione in forza al Taranto. L’FC Südtirol rivolge un caloroso ringraziamento ae gli augura un futuro ricco di soddisfazioni, personali e di squadra”. Chi è, nato il 21 marzo, 182 centimetri di altezza, piede destro, è un terzino di destra in grado di giocare anche come centrale difensivo.