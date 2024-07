Berrettini scelta di cuore e non solo | c’è un tesoro nelle Alpi

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di giovedì 18 luglio 2024), Gstaad occupa già un posto importante nel suo, ma stavolta in ballo c’è qualcosa di ancor più cruciale. Non ha indugiato, non ha mai perso la concentrazione. Quello che ha esordito martedì nella suggestiva cornice della Roy Emerson Arena di Gstaad è stato un Matteoin grande spolvero, concreto e brillante come speravamo. Ha messo ko quello che sulla carta poteva essere un avversario insidioso perché campione uscente, ovvero Pedro Cachin, in soli due set. Matteoha vinto a Gstaad il suo primo titolo Atp (AnsaFoto) – Ilveggente.itHa staccato il pass, così facendo, per gli ottavi di finale, dove ad attenderlo troverà il colombiano Daniel Elahi Galán. In palioci sarà un posto ai quarti, ma non