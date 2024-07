Bergamo la storia surreale di Anna | Mia sorella è morta da quasi due anni ma per disdire il contratto della linea telefonica chiedono la sua firma

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 18 luglio 2024) Unadolorosa eda Canonica d’Adda, in provincia di. LadiAvogardo, Benedetta, èil 15 novembre 2022. Aveva solo 40e ha lasciato una bambina di duee mezzo. Da allora, la famiglia Avogadro cerca di chiudere iltelefonico di Benedetta con Fastweb. Ma l’azienda continua a chiedere ladefunta.Leggi anche: Fine vita, la Corte Costituzionale apre sul suicidio assistito La mamma diricorda quel giorno tragico. “L’avevo sentita al mattino, nel pomeriggio mi dissero che non c’era più”. Il dolore è immenso e la burocrazia peggiora la situazione.racconta con incredulità come, dopo aver inviato una pec con il certificato di morte di Benedetta, Fastweb continui a ignorare la richiesta di cessazione dell’utenza.Leggi anche: Tragico incidente sul cantiere, Albino muore a 46