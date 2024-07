Amichevole con i viola La gradinata resta chiusa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) Non ci sarà il "pienone" allo stadio "Zecchini" come accadde lo scorso anno in occasione dell’con la Fiorentina. La società biancorossa, infatti, ha reso noto che in occasione della partitaGrosseto-Fiorentina in programma il 5 agosto, lanon sarà aperta al pubblico. I responsabili della società invitano gli appassionati a munirsi del titolo d’ingresso valido per i tre settori regolarmente a disposizione ed invitano gli sportivi a contattare, per informazioni, il numero 376-1889651. Una decisione che ha lasciato un po’ interdetti gli sportivi che però, hanno apprezzato il ricco programma, ben nove fra amichevoli e allenamenti congiunti, che il Grosseto dovrà affrontare. Il tutto in attesa del primo appuntamento ufficiale in programma domenica 1 settembre con il primo turno di Coppa Italia mentre il campionato prenderà il via domenica 8 settembre.