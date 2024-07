Traffico Roma del 17-07-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 17 luglio 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità nel settore del trasporto pubblico locale per domani sindacati CGIL CISL UIL UGL faisa-cisal hanno detto infatti uno sciopero nazionale di 4 ore la motivazione principale della protesta il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro al’agitazione interesserà dalle 8:30 alle 12:30 le reti gestite da Atac CotralTPL autoservizi Troiani sabato saranno Dunque a rischio le corse delle metropolitane dei bus tram filobus e delle ferrovie termini Centocelle metro mare enord sulla Atac lo sciopero interesserà anche i collegamenti eseguiti da altri operatori in regime di subaffidamento sempre domani sempre dalle 8:30 alle 12:30 è nata che è in programma anche una prof azienda indetta dal sindacato sulla aggiornamenti in tempo reale sumobilita.