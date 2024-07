Tour de France 2024 tappa 18 | percorso favoriti e orari tv

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Super Devoluy, 17 luglio– Non sta fermo Tadej Pogacar, ancora protagonista al. Nella diciassettesimavinta da Richard Carapaz, primo ecuadoriano della storia a vincere alla Grand Boucle, lo sloveno ha attaccato sul Col du Noyer e messo in crisi nuovamente Jonas Vingegaard, capace di rientrare solo in discesa grazie all’aiuto di Laporte ed Evenepoel. Alla fine il belga ha guadagnato qualche secondo, ma nulla di sconvolgente. Più attardati gli altri, il gruppetto di quelli dal quarto posto in giù, tutti giunti a circa due minuti dal terzetto delle meraviglie. In attesa delle Alpi, tapponi venerdì e sabato, più la crono finale di Nizza domenica, ilpropone una diciottesimaadatta alle fughe.179 chilometri da Gap a Barcelonnette per la diciottesimadeldeche ha unadatto ad una fuga da lontano.