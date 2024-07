Tour de France 2024 Evenepoel attacca e Pogacar non risponde | dopo 49 tappe cade un tabù

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Roma, 17 luglio- La 'bromance' tra Tadeje Remco, con i due spesso protagonisti di gag durante i rulli post tappa, è una delle tante note di colore delde, dove lo spettacolo non sta mancando proprio grazie ai suoi assi: nella tappa 17 i due, più amici che mai, hannoto Jonas Vingegaard, che si è trovato sotto un fuoco incrociato palesando una condizione di forma decisamente in calo. In realtà, ognuno aveva i suoi obiettivi: il belga è scattato sulla salita verso Superdévoluy per avvicinarsi al secondo gradino del podio, oggi occupato dal danese, mentre lo sloveno è rimasto a ruota per non aiutare l'eterno rivale nell'inseguimento. Proprio questa mossa della maglia gialla ha in realtà interrotto una striscia che durava da quasi un anno.