Torta salata ai fiori di zucca | semplicemente magnifica

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Laaidiè una vera delizia di stagione. Ricordiamoci di trattare questi ortaggi con cura. Procediamo così: mondiamoli dalle eventuali escrescenze alla base, poi apriamo delicatamente la corolla, togliamo il pistillo con un coltellino. Ora sciacquiamoli e asciughiamoli tamponandoli pian piano. Una volta pronti, rosoliamoli in un trito di scalogno e pancetta per insaporirli. A parte prepariamo una pastella a base di uova e panna, poi assembliamo il nostro piatto, servendoci di un rotolo di sfoglia. Faremo in un baleno. Questa ricetta è perfetta come antipasto o piatto unico, magari durante una scampagnata vacanziera. È deliziosa, infatti, sia calda, sia tiepida, sia fredda da frigo. Mettiamoci subito al lavoro.