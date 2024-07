The Boys 4 | il trailer del finale di stagione!

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di mercoledì 17 luglio 2024) The4: ildeldi! Theconcluderà domani la sua quartae Prime Video ha ora pubblicato un promo per l’episodio sicuramente ricco di eventi, intitolato “Assassination Run“. Il teaser vede un Billy Butcher morente salutare Hughie al telefono, mentre gli chiede di dire al resto della squadra che è dispiaciuto per come sono andate le cose. Butcher morirà davvero? Considerando che manca ancora un’altra, diremmo che è altamente improbabile, e c’è anche la piccola questione del suo misterioso – e apparentemente molto formidabile – superpotere che sembra essere controllato dalla parte del cervello che immagina che il suo defunto amico Joe Kessler gli sta parlando. Vediamo anche Homelander finalizzare il suo piano per eliminare il prossimo presidente Singer e sostituirlo con Victoria Neuman.