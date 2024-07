Sport invernali | allenamenti per slalomisti bob combinata nordica e fondo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Sarà un mese di luglio importante per la preparazione degli atleti azzurri degli. I primi saranno gli, convocati a Viareggio dal 17 al 20 dal dt Max Carca: presenti Alex Vinatzer, Tommaso Sala e Tobias Kastlunger. Il training sarà condotto dal responsabile del team, Simone Del Dio, e dal preparatore Fabio Bianco Dolino. Dal 19 al 24 luglio, invece, una settimana di allenamento per il bob azzurro a Koenigsse. Sono 17 gli atleti convocati da Maurizio Oioli: Patrick Baumgartner, Delmas Obou, Eric Fantazzini, Alex Pagnini, Nicholas Artuso, Mauro Colantoni, Mattia Variola, Alex Verginer, Nicola Ceresatto, Robert Mircea, Lorenzo Bilotti, Fabio Batti, Matteo Storti, e ancora Giada Andreutti, Martina Favaretto, Giulia Chenet e Tania Vicenzino. Nellamaschile e femminile, il dt Ivo Pertile ha determinato due blocchi per le squadre A e B.