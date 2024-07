Sonno migliore con gli esercizi della sera ecco quali secondo una ricerca

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di mercoledì 17 luglio 2024) (Adnkronos) – Qualche squat sulla sedia, sollevare i polpacci mentre si guarda un programma in Tv, ma anche marciare in salotto o farsi un ballo in soggiorno. Sessioni di pochi minuti di attività fisica prima di andare a letto potrebbero a sorpresa favorire une più lungo. Il risultato di un nuovo studio L'articolocon gliunaproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.