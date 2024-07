Picchia a morte una donna di 76 anni poi aggredisce l’agente che lo interroga

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Una povera anziana e un poliziotto, giunto in suo aiuto, sono stati aggrediti con inaudita violenza da un uomo di 30Il Giappone non è tra i paesi noti per i casi di violenza o crimine in generale. Anzi, chi vive o parte per visitare l’isola asiatica, di solito lo fa con la consapevolezza di poter girare serenamente nelle strade, probabilmente anche più di quanto farebbe nel proprio paese. Questa serenità è dovuta dall’applicazione di regole ferree, dall’attuazione di un regime che si concentra molto sulla sicurezza nella vita dei cittadini, talvolta anche con misure repressive dei criminali fin troppo severe. Ma che sembrerebbero funzionare. Eppure, anche qui dove tutto appare sereno e tranquillo, avvengono episodi di cronaca che lasciano spiazzati e fanno crollare le certezze. Un uomo ha aggredito un’anziana e un poliziotto (Pixabay) – Notizie.