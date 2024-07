Perseguita l’ex arrivando a a bruciarle l’auto mandandone a fuoco altre tre | condannato a quasi 5 anni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Milano - Un 41enne arrestato lo scorso dicembre per aver minacciato e pedinato l'ex fidanzata è statoa 4e 8 mesi di reclusione, con rito abbreviato. L’uomo era accusato do aver minacciato e pedinato l'ex fidanzatal'auto, conmacchine parcheggiate vicino che presero, a Gorgonzola. Lo ha deciso la gup di Milano Sonia Mancini, a seguito dell'inchiesta per stalking e incendio condotta dai carabinieri e coordinata dalla pm Alessia Menegazzo. Le indagini avevano ricostruito come l'uomo, dai primi giorni di novembre dello scorso anno e fino all'arresto, avesse assunto atteggiamenti persecutori nei confronti dell'ex compagna, con appostamenti e minacce (“fammi vedere dove sei ora.