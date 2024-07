Parigi auto piomba sui tavolini di un bar | un morto e diversi feriti Arrestato il conducente e un passeggero

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Aun’ha travolto iall’aperto di un bar investendo alcuni clienti del locale. Secondo le prime informazioni ci sarebbe almeno un, tre trasportati in codice rosso in ospedale perché in gravi condizioni, altri tre con ferite più lievi. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 17 giugno in rue du Père Lachaise, nel 20esimo arrondissement della capitale francese. Dopo aver centrato il dehors del bar Le Ramus, ilè scappato mentre unè stato fermato. In serata è stato individuato el’uomo alla guida, accusato di omicidio colposo e lesioni. Secondo fonti della polizia citate da Le Figaro, ilera ubriaco e ha perso il controllo del veicolo mentre l’altroè statoed è risultato positivo ad alcol e droga.