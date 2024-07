Palinsesti Rete 4 2024 2025

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di mercoledì 17 luglio 2024) La stagione TVdi4 sarà nel segno delle conferme, ma con qualche novità, a cominciare dal nuovo access prime time, che sarà affidato a Paolo Del Debbio. Al conduttore il delicato slot orario delle 20.30/21.30, un impegno che andrà ad aggiungersi all’appuntamento del giovedì sera con Dritto e Rovescio. Doppio sforzo anche per Bianca Berlinguer, significativa new entry un anno fa: la conduttrice andrà in onda in prima serata con due puntate settimanali di E’ Sempre Cartabianca (martedì e domenica). L’altra novità riguarda il ritorno su4 di Freedom – Oltre il Confine con Roberto Giacobbo, dopo quattro stagioni passate a Italia 1. Il programma avrà 9 puntate in autunno e 9 in primavera.