Napoli pronta a salutare Osimhen | l’attaccante va al Psg in arrivo Lukaku

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiChiudere sul mercato e avere davvero la squadra che giocherà la prossima stagione. E’ questo l’obiettivo ora delche sta chiudendo la trattativa per il passaggio dial Psg, con De Laurentiis che sta riflettendo seriamente su uno sconto che il club francese sta facendo pressione per avere per una base di 100 milioni il bomber nigeriano. Ilha atteso l’offerta da clausola di rescissione di 130 milioni, ma l’ha avuta solo dai club arabi che peròora non vede come destinazione: il bomber dopo 76 gol in 133 partite in azzurro vuole ora volare verso una squadra che si giochi la vittoria della Champions League. Il Psg, che vuolecon forza, sta per cedere Kolo Muani all’Atletico Madrid, dopo l’addio a Simeone di Morata, che passerà al Milan.