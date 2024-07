Max Gazzè al via il tour Amor Fabulas – Interludio le date e i biglietti

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Parte domani, il nuovodi Max, in scaletta tanti brani eseguiti per la prima volta e una nuova scenografia Parte domani, il nuovodi Max, che attraverserà i principali festival estivi e le location più prestigiose e suggestive d’Italia. Il secondo atto diarriva dopo il suo Preludio, che ha già viaggiato con successo nei teatri. Proseguimento del precedente per connessioni e racconti, l’sarà anche fonte di tante novità che tracceranno un percorso musicale da scoprire. Tra i nuovi elementi c’è la scaletta:regalerà al suo pubblico tantissimi brani suonati dal vivo per la prima volta.