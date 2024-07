Mahjong Woods è ora disponibile su Xbox Series X|S

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Ocean Media e InLogic Software hanno annunciato la data d’uscita di, un nuovo titolo per famiglie ottimizzato perXS. Questo accattivante gioco basato su tessere invita i giocatori di tutte le età a unirsi ai giovani Jeremy, Merry la volpe e Tom il riccio in un’avventura accattivante mentre esplorano i boschi e risolvono i classici puzzle deldecorati con simpatiche illustrazioni. Ocean Media e InLogic Software comprendono l’importanza dei giochi rilassanti per tutta la famiglia.è progettato per essere un’esperienza salutare per tutti, così anche i più piccoli della famiglia possono divertirsi. Con meccaniche facili da apprendere e una trama affascinante, tutti possono unirsi all’avventura.