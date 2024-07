Lazio Mandas | I tifosi ci danno forza sogno di vincere un trofeo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 17 luglio 2024) “Siamo stanchi ma credo sia una cosa normale; stiamo facendo un buon ritiro, i compagni stanno bene e c’è un bel clima all’interno dello spogliatoio“. Sono le parole del portiere biancoceleste Christos, ai microfoni ufficiali del club, rilasciate al termine della seduta mattutina ad Auronzo Di Cadore. “È bello vedere ché ci sono tantiche vengono a vedere ogni sessione di allenamento, cila carica giusta – ha proseguito l’estremo difensore, per poi raccontare un suo ricordo speciale della passata stagione -. Sicuramente il mio esordio nel derby, non solo perché era la mia prima gara, ma per la vittoria che ha dato una grande gioia ai. Sono contento anche dell’esordio con la Grecia, anche perché è lache mi ha permesso di arrivarci“.