L’ambulanza si ferma per un soccorso e viene travolta Schianto tremendo ci sono feriti gravi

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Terribile incidente stradale sulla Transpolsana a Giacciano con Baruchella, in provincia di Rovigo. Gli operatori dell’azienda ospedaliera Ulss 5 Polesana stavano intervenendo sulla strada nella mattinata di mercoledì 17 luglio, quandostati travolti da una vettura. Cidei, sul luogo del terribile incidente, consemidistrutta,intervenuti per soccorrere i colleghi. Coinvolti nel terribile incidente stradale l’autista della Croce Verde e l’infermiere,stati elitrasportati d’urgenza a Padova e Verona. A travolgerli, come ricostruiscono i quotidiani locali, una vettura con targa tedesca, al confine tra la provincia di Rovigo e Verona. L’equipaggio era impegnato in un’operazione dinel Comune di Giacciano (RO) Choc in autostrada, il bus vola e si incastra all’imbocco della galleria.