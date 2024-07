Inchiesta Juventus arriva la clamorosa decisione dei giudici sulla dirigenza bianconera

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 17 luglio 2024) La Procura di Roma ha conclusa l'Prisma con le richieste finali, per le accuse di aggiotaggio, ostacolo a vigilanza e false fatturazioni dei dirigenti bianconeri L'indagine si era mossa nel novembre del 2021 e riguardava principalmente la compravendita di giocatori nel triennio 2019-2021 e la sua gestione nei bilanci. Poi era venuta alla luce la cosiddetta "manovra degli stipendi", che riguardava diverse scritture private con accordi che non dovevano esistere tra il club e alcuni giocatori e in particolare la famosa "Carta Ronaldo", un'accordo extra contratto siglato con l'asso portoghese.