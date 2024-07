Il Manchester United è ANCORA rotto | l’incredibile statistica che mostra che le cose non sono ancora cambiate per Erik ten Hag

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Notizia fresca giunta in redazione: Ilinizierà la stagione 2024/25 entrando in una nuova era. Il nuovo proprietario di minoranza Sir Jim Ratcliffe è riuscito a completare il suo rimpasto nel consiglio di amministrazione quest’estate, con Omar Berrada, Dan Ashworth e Jason Wilcox tutti al loro posto mentre il regime di Ineos prende forma. Mentre questo lavoro dietro le quinte continua, non cigrandi cambiamenti nel mercato dei trasferimenti e l’allenatoreten Hag èal suo posto, quindi la squadra scesa in campo per la prima amichevole pre-campionato del club lunedì sera era una squadra familiare.