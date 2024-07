Il Gruppo dei Patrioti “processa” Vannacci | “C’è chi ha chiesto un passo indietro decisione nelle prossime ore”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Robertoè appena arrivato in Europa, ma è già finito nel mirino non solo dei suoi avversari politici, ma anche dei compagni di partito all'Europarlamento. I deputati del Rassemblement National di Marine Le Pen infatti chiedono al generale di lasciare la carica di vicepresidente deldeiper l'Europa, a causa delle sue posizioni estreme su omosessuali e non solo. Del caso si è discusso in una riunione a porte chiuse deia Strasburgo eore è attesa una