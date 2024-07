Geolier si lancia nel noleggio auto moto e perfino barche ed aerei

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Il suo battesimo è avvenuto l’8 luglio scorso nello studio del notaio Francesco Merola a Santa Maria Capua a Vetere, in provincia di Caserta. Quel giorno è nata la G-rent srl, la società difondata da Emanuele Palumbo in artee da suo fratello maggiore Gaetano, che così estendono i confini del piccolo gruppo imprenditoriale creato dal cantante rivelazione dell’ultimo Festival di Sanremo, andando a fare concorrenza a gruppi ben noti nel settore come Avis, Maggiore, Budget, Europcar, Hertz, Sixt e fra le ultime Sicily by car. Una sorta di Naples by car che però ha ambizioni più alte: anche costruire porti Quella dinasce come una sorta di Naples by car, perché la sede della società è stata stabilita proprio nel capoluogo campano dove è nato il cantante.