Film turco my mother con Özge Gürel su canale 5

(Di mercoledì 17 luglio 2024)myconsu5 Annem, titolo che insignifica “mia madre”, è undrammaticodel 2019 diretto da Mustafa Kotan e interpretato da, Serkan Keskin e Selim Çakmakl?. Ilracconta la commovente storia di una madre, Ay?e, e sua figlia, Nazl?, e il loro complesso legame che si evolve nel corso degli anni. Andrà in onda su5 in prima serata venerdi 26 luglio con il titolo my(in sostituzione della serie turca la rosa della vendetta). Tramamyconsu5 Ay?e è una madre devota che ha dedicato la sua vita a crescere la figlia Nazl? da sola, affrontando numerose difficoltà economiche e sociali. Nazl?, invece, si vergogna delle umili origini della madre e desidera ardentemente scappare dalla sua vita in campagna per costruirsi un futuro migliore in città.