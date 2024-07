Ferocia e orrore se questo non è un uomo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Ponchia Un minuto e mezzo di frustate e grida. Le donne disorientate inciampano, sciamano zoppicando dalla pancia del camion. Sono mosche da scacciare, predatori notturni in un pollaio. È una scena da vecchio zoo dismesso, dove però per non schiantare dal rimorso si supponeva un gioco delle parti fra l’animale e il suo guardiano. Tutto il male del mondo è lì, fra la roccia dei Balzi Rossi e il turchese del mare. E spalanca la porta delle stanze più buie della memoria in cui abita la colpa collettiva per avere anche solo permesso atti diverso individui inermi. Per fare un, diceva padre Enzo Bianchi, ci vogliono anni e molto lavoro su se stessi. Ma per diventare bestia bastano pochi minuti: quelli in cui si decide che gli altri non contano, non ci interessano, sono loro le bestie.