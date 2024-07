Empoli quarta stagione serie A | al via ritiro e abbonamenti

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di mercoledì 17 luglio 2024)A, al via ildegli azzurri guidati dal neo tecnico Roberto D’Aversa e la campagnaper la2024-2025.storicaconsecutiva inA dopo la salvezza ottenuta last minute al Castellani con la Roma con il tecnico Davide Nicola, partito per Cagliari con Sebastiano Luperto. E dopo la presentazione del progetto di restyling dello stadio, con un Castellani completamente coperto da 18mila posti. Unache per i toscani vede il debutto in campionato sabato 17 agosto alle ore 20.45 allo stadio Castellani con-Monza. Seconda giornata domenica 25 agosto alle ore 20.45 Roma-. Terza giornata Bologna-sabato 31 agosto alle 18.30. Con amichevole con la Sampdoria sabato 3 agosto al Castellani.in partenza per Bressanone, inda giovedì 18 luglio a venerdì 26 luglio.