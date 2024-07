Danni da amianto | 11 ex lavoratori di un’azienda pontina vincono la loro battaglia in Tribunale

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Finalmente, a distanza di quasi 20 anni, la Corte di Appello di Roma ha riconosciuto i diritti di 11 ex dipendenti dello stabilimento “Posillipo” di Sabaudia, esposti all’, concedendola maggiorazione della pensione prevista dalla legge. Questi operai, per la maggior parte deceduti a causa dell’esposizione al cancerogeno, provenivano principalmente da Terracina e Monte San Biagio e lavoravano nel Cantiere Navale di Sabaudia, specializzato nella costruzione di imbarcazioni in vetroresina di medie dimensioni. L’Esposizione all’L’era utilizzato in vari modi all’interno dello stabilimento: per imbottire l’intercapedine tra guscio e paratoie, rivestire le paratie della sala macchine e dei vani motore, coibentare la zona motori, creare pannelli per le porte tagliafuoco, e rivestire marmitte e altre componenti del motore.