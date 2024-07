Dal romanzo di Matteo Bussola il film L' invenzione di noi due

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Festival di Taormina. Lino Guanciale e Silvia D'Amico, sono i protagonisti del“L'di noi due”, tratto daldi(Super Et). La storia, diretta con talento registico da Corrado Ceron, in uscita nei inema il 18 luglio, punta alle verità inconfessabili di una coppia che è insieme da molti anni: forse troppiSi conoscono ai tempi del liceo e non si sono mai lasciati. Ilè dedicato “a chi si ama, e non si ricorda il perchè”, vivere insieme non è facile. Per avere l'uomo perfetto, bisognerebbe farlo tornare bambino e crescerlo con le nostre idee. Dal momento che è un sogno impossibile, ognuno deve accontentarsi di ciò che ha. Ma la nostra protagonista, Nadia, ora non ci sta. Il marito Milo non riesce ad avere un dialogo con lei, da adulti sono diversi, anche se si amano e non vogliono perdersi.