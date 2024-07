Da Salis a Vannacci | il primo giorno dei neo eletti al Parlamento europeo

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Nella giornata di ieri è ufficialmente cominciata la decima legislatura del. Roberta Metsola, presidente uscente, è stata rieletta con 562 voti, frutto dell'accordo di maggioranza tra Ppe, S&D e Renew, ma anche in virtù degli ampi consensi ottenuti nell'ultimo mandato. Solo 61 preferenze, invece, per l'altra unica candidata, la spagnola Irene Montero, esponente di Podemos e candidata dal gruppo The Left. Nella prima seduta plenaria a Strasburgo sono arrivati dunque i neoalle scorse elezioni europee. L'Italia conta complessivamente 76 euro parlamentari, espressione delle maggiori forze politiche nazionali: Fratelli d'Italia (24), Partito democratico (21), Forza Italia (9), Lega (8) e Movimento 5 Stelle (8) e Avs (6).