Caldo boom di accessi al pronto soccorso a Lucca Ecco i servizi di rinforzo dell’Asl

(Di mercoledì 17 luglio 2024), 17 luglio 2024 – Ilavanza e l’Asl rafforza la rete deiin risposta alle richieste di cura e assistenza per l’emergenza dettata dal clima, nell’ottica di ridurre gliinappropriati al. I dati che ci fornisce l’azienda sanitaria lo certificano: è in atto un vero e proprio “assalto“ aldel San Luca. Non è escluso che nell’arco del 2024 si arrivi a toccare la sogna di 60mila. Nei primi sei mesi dell’anno glisono già 28.730, nel solo mese di giugno sono stati in totale 5.004. L’anno è subito partito in “quarta“ per quanto riguarda il. Nella prima settimana di gennaio erano stati 1.043 glialcon ben 125 ricoveri. In quel caso i pazienti erano stati soprattutto anziani affetti da bronchiti e influenza.