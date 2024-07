Calciomercato Napoli colpo di scena sulla trattativa Lukaku | ADL gongola

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Buone notizie in casa. Il calciatore belga potrebbe arrivare, ma emerge un’importante novità dell’ultim’ora. Romeluè l’indiziato numero uno per sostituire Victor Osimhen, l’attaccante belga – nonostante sia un pò più avanti con l’età – è il nome fatto da Conte per il ruolo da centravanti e la società è pronta a tutto per accontentarlo. Sembrerebbero essere ore decisive per il passaggio di Osimhen al Psg e l’affare con il Chelsea perè senza dubbio conseguenziale. Il centravanti belga non vede l’ora di tornare a disposizione di Antonio Conte, il tecnico che è riuscito a tirare il meglio dalle sue qualità negli ultimi anni e i due – solo qualche anno fa – sono riusciti a vincere lo scudetto in Italia con l’Inter.