Bimba di 7 anni morta nel lago irriguo all’interno del bioparco Acquaviva di Caraglio

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Tragedia in Piemonte. I sommozzatori hanno trovato il corpo senza vita di una bambina di 7neldel” di, nel Cuneese. Per lanon c’era più nulla da fare. I sanitari del 118 hanno provato a rianimarla senza risultato. La bambina di 7era in gita alcon il centro estivo della Parrocchia di Demonte. Inaugurato nel 2022,è un luogo molto frequentato. Sono presenti percorsi per le biciclette, aree picnic e il secondo biobalneabile d’Italia, con 3.400 metri cubi d’acqua sorvegliati anche da bagnini.dello stesso parco c’è anche unmolto più grande e non balneabile, con le pareti rivestite di materiale impermeabile. Sarebbedi questo bacino che la piccola avrebbe perso la vita.