Atalanta un mese di fuoco Brescianini e Real nel mirino

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Domani pomeriggio l’si presenterà per la prima volta al suo pubblico, con la prima uscita stagionale nella tradizionale cornice di Clusone. Un allenamento congiunto (dalle 17) contro la Primavera con partitella in famiglia. Primo test a quattro settimane esatte dal grande appuntamento di Varsavia, la finale di Supercoppa Europea contro ilMadrid che ieri ha presentato Kylian Mbappé. Un altro appuntamento con la storia per la Dea, che sta lavorando a tutto gas, con due sedute di allenamento quotidiane, per presentarsi pronta fisicamente. La scorsa estate l’accoglieva ad agosto inoltrato i vari Touré, Scamacca e De Ketelaere, quest’ultimo arrivato addirittura a tre giorni dal debutto in campionato. Quest’anno la dirigenza nerazzurra ha assicurato dal primo giorno di ritiro la presenza di due potenziali titolari come Godfrey e Zaniolo.