Addio a Winston il gorilla dal cuore d’oro è morto a 52 anni Nato libero era nello zoo di San Diego dal 1984

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Era il Re del regno deidel SanZoo Safari Park. Con i suoi 52era anche uno deipiù longevi (l’aspettativa di vita media è di 33). E ora il“dal”, come lo hanno definito i funzionari dello zoo, è. I veterinari hanno deciso di praticargli l’eutanasia perché le sue condizioni di salute stavano peggiorando in modo irreversibile.di pianura occidentale e maschio dominante, era un “gigante gentile”in Africa,e arrivato a Sannel. Papà di nove figli, Re di un regno di cinque, è stato molto tollerante tanto da permettere a due figliastri di rimanere sotto il suo dominio finché non sono diventati adulti e hanno iniziato a insidiare il suo territorio, ovvero il recinto dello zoo.