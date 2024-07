Tutto quello che c' è da sapere di Yulia Vlasova la nuova fidanzata di Johnny Depp | è una modella russa che ha studiato per fare la spia

Leggi tutta la notizia su amica

(Di martedì 16 luglio 2024) Lavita europea dipassa anche per un nuovo amore. La stampa anglosassone non ha dubbi. C’è unadonna nella vita del divo. E, di cliché in cliché, non può che essere una giovane. Chi è, ladiÈ stato l’inglse Daily Mail (in fondo,ormai vive nella campagna attorno a Londra da diverso tempo), a svelare l’identità die influencerdi 28 anni. Che ha conosciutonel 2021. «Persone vicine ahanno confermato che la relazione è “casuale” e che i due si sono visti “qua e là” negli ultimi due anni», scrive il tabloid. Che ha però scoperto chevive a Praga, dove possiede un negozio di parrucchiera ed estetista.