Tre turiste rischiano di annegare I bagnini le riportano in salvo

(Di martedì 16 luglio 2024) Marina di Pietrasanta, 16 luglio 2024 – La sensazione di pericolo, i momenti d’apprensione a terra e in mare, i bagnanti che interrompono qualsiasi gesto e seguono con lo sguardo la concitazione del salvataggio, fino all’applauso liberatorio. Quella appena trascorsa è stata un’altra domenica molto impegnativa per idi Tonfano ma è grazie soprattutto alla loro professionalità e prontezza di riflessi se anche stavolta è filato tutto liscio. Insomma, tanta paura ma a lieto fine nonostante i numerosi richiami e le tante uscite con i patini di salvataggio per mettere in sicurezza i bagnanti ignari dei pericoli. Ad esempio la risacca che si stava formando a causa delle correnti contrastanti, situazione che avrebbe potuto mettere in pericolo i malcapitati.