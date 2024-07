Tragica passeggiata al mare muore davanti a tutti | cos’è successo

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di martedì 16 luglio 2024) Una tragedia si è verificata questa mattina intorno alle 7 in una località balneare abruzzese. Una donna di 73 anni è morta annegata mentre passeggiava in acqua con un’amica. Immediato l’intervento dei soccorsi che hanno praticato il massaggio cardiaco. Per la donna non c’è stato nulla da fare. Leggi anche: Perché i meteorologi consigliano di volare di mattina in estate: le fasce orarie da evitare Leggi anche: Grave incidente in auto insieme alla famiglia per l’ex campionementre passeggiava in acqua:Intorno alle 7 di questa mattina 16 luglio sulla spiaggia di Morge Torino di Sangro a Chieti, Nicoletta De Titta, un ex bidella di 63 anni, è annegata mentre passeggiava in acqua con un’amica. La donna, residente a Sant’Eusanio del Sangro, avrebbe compiuto 64 anni il prossimo 24 luglio.