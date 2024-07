Tour de France Italia verso un’altra edizione senza vittorie Servirà Milan per spezzare il digiuno?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 16 luglio 2024) L’non vince una tappa deldedal 27 luglio 2019, quando Vincenzo Nibali si impose nella ventesima frazione grazie a una fuga da lontano nella mini frazione di 59,5 km conclusa a Val Thorens. Sono passati praticamente cinque anni dall’ultima gioia tricolore nella corsa ciclistica più prestigiosa e importante al mondo, ormai la preazzurra in terra transalpina è sempre più ai minimi termini e alzare le braccia al cielo appare al momento un miraggio. Il contatore di tappene è schizzato a quota 101 e si vauna nuovasuccessi parziali per il Bel Paese: sarà la quinta consecutiva, segnale inequivocabile delle difficoltà del nostro pedale in un evento di altissima caratura.