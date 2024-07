Southgate si dimette da ct dell’Inghilterra dopo otto anni Chi sono i possibili sostituti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024) Milano, 16 luglio 2024 -Garethlascia la panchina dell'Inghilterra. L'ufficialità è arrivataappena due giorni dalla finale persa contro la Spagna a Euro 2024, la seconda consecutiva. L'ormai ex commissario tecnico di Watford ha detto addio con un comunicato ufficiale, venendo meno al suo contratto che sarebbe scaduto a dicembre. Di seguito le sue parole: "E' stato un onore per me giocare per l'Inghilterra ed allenarla. Ha significato tutto per me e ho dato il massimo. Ma è tempo di cambiare e di un nuovo capitolo. La finale di domenica a Berlino contro la Spagna è stata la mia ultima partita da allenatore dell'Inghilterra.entrato nella FA nel 2011, sedendo in panchina negli ultimi: ho incontrato persone molto brillanti, cui va il mio ringraziamento, e non avrei potuto avere al mio fianco nessuno migliore di Steve Holland.