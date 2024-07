Southgate si dimette da CT dell’Inghilterra dopo le due finali consecutive perse agli Europei

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 16 luglio 2024) A due giorni dalla sconfitta contro la Spagna nella seconda finale europea persa consecutivamente, Garethha annunciato le sue dimissioni dal ruolo di commissario tecnico. Questa decisione segna la conclusione di un mandato di otto anni, durante il qualeha guidato i Tre Leoni con determinazione e visione. Nonostante il contratto difosse in scadenza a fine dicembre e la Federcalcio inglese sembrasse intenzionata a rinnovarlo fino ai prossimi Mondiali, il ct ha deciso di lasciare la guida della nazionale. La decisione, sebbene non del tutto inaspettata, ha comunque colto di sorpresa molti tifosi e addetti ai lavori. Alla vigilia dell’Europeo in Germania,aveva chiarito che la sua permanenza sarebbe stata condizionata alla vittoria del torneo.