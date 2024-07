Si è conclusa la IX edizione di Ardea Jazz Summer Edition

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 16 luglio 2024), 16 luglio 2024 – Bagno di folla per la chiusura della IXdi, il tradizionale appuntamentoistico realizzato all’interno del villaggio musicale allestito nell’area archeologica di “Casarinaccio” alle porte di. Nella quattro giorniistica, sei concerti, lezioni di danza e visite guidate nell’area archeologica e fra i monumenti della città. I primi ad esibirsi nel tardo pomeriggio di ieri i The Nightflys che, in chiave acustica, hanno rivisitato brani di successo italiani e internazionali da Stevie Wonder a Pino Daniele passando per Gloria Gaynor e Michael Jackson, voce del gruppo Laura Sangermano. Alle 21.30, puntuale come un orologio svizzero, sul palco è salito James Senese che ha letteralmente incantato il pubblico.