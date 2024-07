Sanchez ancora in Italia? Ma sull’ex Inter pure 2 avances francesi!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 16 luglio 2024) La corsa ad Alexissi infittisce: oltre all’Udinese in Serie A, il campione cileno, ex, è corteggiato da due club. CORTEGGIATO –rimane una pedina molto ambita in giro per l’e per l’Europa. Nonostante i 35 anni suonati, l’ex giocatore dell’gode di ampia appetibilità. Il cileno, reduce dalla vittoria dello scudetto con i nerazzurri ma anche da una Copa America deludente col suo Cile fuori ai gironi, piace tanto all’Udinese. Il club friulano, piazza in cui è sbocciato anni fa il talento del ‘Niño Maravilla’, vorrebbe riportarlo in maglia bianconera. Ovviamente, causa ingaggio, non è un’operazione semplice, ma come riferisce Gianluca Di Marzio, il club dei Pozzo ci proverà.