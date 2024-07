Sala scende al 19esimo posto tra i sindaci | Ma non sono deluso

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di martedì 16 luglio 2024) MILANO – Il sindaco di Milano Giuseppenon si dicedal risultato della classifica sul gradimento deipubblicata ieri dal Sole 24 Ore, che lo ha visto scivolare dal primo al, con un gradimento del 57%.– eletto la prima volta nel 2016 e confermato nel 2021 – spiega di essere “tutt’altro” che, “ci sarebbe da metterci due firme per essere al 57% dopo 8 anni”. Durante la seduta di ieri del Consiglio comunale alcuni esponenti dell’opposizione hanno attaccato il sindaco sostenendo che non è un buon risultato. “Parlano consiglieri che non conserverebbero un 57% neanche per 8 giorni – conclude– E all’opposizione dico che vi ho battuto già due volte, se potessi ricandidarmi vi batterei una terza volta”. L'articoloaltra i: “Ma non” L'Opinionista.