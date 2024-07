Quanto è importante il lavoro per i giovani? L’indagine dà una risposta sorprendente

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 16 luglio 2024) Il, com’è noto, è uno strumento per rendersi indipendenti e avere un reddito, che permetta di costruirsi una propria vita e farsi una famiglia. Anche idella Gen Z lo sanno bene, ma le percentuali e i dati che emergono da una recente indagine realizzata da Area Studi Legacoop e Ipsos forse appaiono, in qualche modo, inaspettati. Infatti, nella classifica dei valori più importanti per inati a cavallo del nuovo secolo, ilnon è neanche sul podio: lo indica il report “Ie il”, elaborato sulla scorta dei risultati di un’analisi condotta su un campione rappresentativo della popolazione italiana dai 18 ai 34 anni.