Napoli-Anaune 3-0 autogol Comini provocato dall’inserimento centrale di Gaetano – LIVE

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 16 luglio 2024) La prima amichevole deldi Conte. A Dimaro va in scena, il primo test stagionale degli azzurri agli ordini del nuovo mister contro una squadra di eccellenza. Le anticipazioni di Massimo Ugolini, inviato di Sky Sport a Dimaro, riportano di un clima molto caldo. Come ampiamente prevedibile, al di là delle assenze dei nazionali, il turn over sarà parecchio ampio. C’è grande curiosità per il primo undici scelto dall’allenatore pugliese.56? – Punizione. 54? – Ci prova Ngonge dalla lunga distanza, para Gionta 52? – Ancora in gol ildi. Sul pallone c’era anche. Sull’inserimentodel centrocampista azzurro, il terzino per anticipare il napoletano buca Gionta. 50? – Dal dischetto segna Cheddira. 49? – Rigore per il. Il cross basso di Mario Rui pesca al centro dell’area di rigore Cheddira.