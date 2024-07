Nadal | Alcaraz destinato a diventare uno dei migliori di sempre Lui e Sinner sopra tutti gli altri

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 16 luglio 2024) Carlos, dopo aver schiantato tre set a zero Novak Djokovic in finale, ha completato nel giro di un mese e mezzo una strepitosa doppietta Roland Garros-Wimbledon salendo a quota 4 titoli Slam in carriera a soli 21 anni. Un ruolo di marcia impressionante che al momento però non si riflette nella classifica mondiale, guidata dall’azzurro Jannikdavanti a Djokovic con lo spagnolo solo 3°. “sono oggigli, senza dubbio. Carlos èuno deigiocatori nella storia.ha un grandissimo potenziale. Certo, nella vita le cose possono cambiare, non sai mai quello che può succedere in futuro. Ma oggi, se devo immaginare cosa potrà fare in carriera, dico che farà cose straordinarie“, ha dichiarato Rafaeldopo la vittoria in doppio a Bastad in coppia con Casper Ruud.