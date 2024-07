Milano via Fontana sommersa per un errore nei lavori sul manto stradale | 250 famiglie senza acqua

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 16 luglio 2024) Problemi e disagi nel cuore di. Nel primo pomeriggio di oggi, martedì 16 luglio, un fiume in piena ha totalmente allagato via, a due passi dal Tribunale di, a causa di una manovra errata di alcuni operai durante una serie disul. L'allagamento sta interessando la via dal civico 3 al civico 89 e sta provocando soprattutto forti disagi alla popolazione del luogo. Duecentocinquanta leche in questo momento sono prive del tutto o quasi di fornitura idrica ed inoltre la rottura del tubo sta impedendo il regolare svolgimento di attività commerciali nonchè di ambulatori e presidi sanitari. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati nel risalire alla causa della improvvisa massa diche ha investito la strada, forse una conduttura saltata, e bloccarne la fuoriuscita.