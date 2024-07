Marcell Jacobs brilla a Rieti | ultimo test prima delle Olimpiadi di Parigi 2024

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 16 luglio 2024) Nel weekend del 13-14 luglio, lo stadio Raul Guidobaldi diè stato il palcoscenico di uno degli eventi più attesi dell’anno: il ritorno in pista di. Questo evento è stato un importantepre-olimpico per il campione olimpico dei 100 metri, che si prepara a difendere il suo titolo aha utilizzato l’evento tenutasi a, allo stadio Raul Guidobaldi, come una simulazionecompetizioni olimpiche, gareggiando nei 100 metri in un formato che prevedeva batterie, semifinali e finali distribuite su due giorni. Questa scelta strategica ha permesso adi abituarsi ai ritmi e alle pressioni che affronterà alledi, foto Ansa – VelvetMagha dimostrato di essere in ottima forma. Nella batteria dei 100 metri, ha segnato un tempo di 10.05 secondi, il migliore della giornata.