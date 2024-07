Luci e ombre sul mercato dello streaming nel nuovo rapporto ITMedia Consulting Scrive Preta

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 16 luglio 2024) Se gli anni post Covid hanno segnato una rivoluzione nella trasformazione del sistema dei media, con l’esplosione, i prossimi anni saranno testimoni di un altro momento di svolta, cambiando ancora una volta le prospettive del settore dei media e dell’industria dell’intrattenimento. È quanto emerge dal XXVideo on Demand in Europe: 2024-2027 – Lights and Shadows in Streamland, che prevede che ildel video on demand in Europa Occidentale raggiungerà i 30,5 miliardi di euro nel 2027, rispetto ai 25,7 miliardi del 2024, a un tasso medio annuo di crescita (CAGR) del 6%. Dopo anni di crescita a doppia cifra ilin Western Europe rallenterà dunque con decisione, in virtù di alcune dinamiche diche fin d’ora si stanno manifestando.